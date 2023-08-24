برنامج جيولوجيا البترول والتعدين بجامعة المنصورة.. مدة الدراسة وشروط الالتحاق

يعد برنامج جيولوجيا البترول والتعدين في كلية العلوم بجامعة المنصورة من البرامج النوعية والمميزة ومتخصصة في مجال العلوم التطبيقية وفي مختلف مجالات التعدين واستخراج البترول، وذلك لإعداد خريج قادر على تزويد المجتمع بكفاءات علمية متخصصة ومؤهلة لسوق العمل، ويستطيع إجراء بحوث علمية متميزة لخدمة المجتمع والمساهمة الفعالة في تقدمه، وتأهيل خريج من أفضل الخريجين في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

شروط القبول في برنامج جيولوجيا البترول والتعدين بجامعة المنصورة

وتتضمن شروط وضوابط الالتحاق ببرنامج جيولوجيا البترول والتعدين كلية العلوم بجامعة المنصورة ما يلي:

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي (علوم ورياضة)، أو ما يعادلها.

- كما يقبل خريجي الكليات العملية الأخرى من الجامعات المصرية قريبة الصلة أو ما يعادلها بعد موافقة مجلس الكلية.

- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة بكالوريوس العلوم في أي تخصص والراغبين في الالتحاق ببرنامج جيولوجيا البترول والتعدين، بشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن 3 أعوام دراسية ونصف في حالة استكمال الطالب عدد 136 ساعة معتمدة.

مجالات العمل لخريج جيولوجيا البترول والتعدين بجامعة المنصورة

أولًا في مجال البترول:

- شركات البترول والغازات الطبيعية، شركات الخدمات والإمدادات البترولية، شركات توليد الطاقة، شركات الاستشارات البترولية، معاهد أبحاث البترول، شركات إنتاج الطاقة والبحث عن خامات الطاقة الصلبة والسائلة.

ثانيا مجال التعدين:

- شركات التعدين الخاصة وقطاع الأعمال، الهيئة العامة للثروة المعدنية والمشروعات التعدينية «المساحة الجيولوجية»، هيئة المواد النووية، شركات البحث والتنقيب عن المعادن النفيسة، مثل «الذهب والفضة والزمرد».

ثالثا مجال الاستشارات الجيولوجية:

- شركات ومكاتب الاستشارات الجيولوجية، شركات الإنشاءات والبنية التحتية وميكانيكا التربة والصخور، شركات بناء ورصف الطرق وحفر الأنفاق، مناجم استخراج الذهب.

مدة الدراسة في البرنامج بجامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي للكلية، تبلغ مدة الدراسة في برنامج جيولوجيا البترول والتعدين في كلية العلوم جامعة المنصورة، 4 سنوات جامعية، ويتبع البرنامج نظام الساعات المعتمدة، وللحصول على درجة البكالوريوس لا بد أن يستكمل ويجتاز 136 ساعة معتمدة في البرنامج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج جيولوجيا البترول والتعدين بجامعة المنصورة

1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- شهادة الميلاد.

3- صور شخصية حديثة.

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.