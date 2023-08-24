العثور على جزء من حطام طائرة قائد «فاجنر» على بعد 2 كيلومتر من موقع الحادث

عُثر على جزء من حطام الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو أمس، وكان على متنها قائد مجموعة «فاجنر» يفجين بريجوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من موقع الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية.

طوق أمني حول مكان العثور على حطام الطائرة

ووفقا للوكالة، فإن الجزء الذي جرى العثور عليه، كان عند مدخل قرية كوجينكينو، وجرى فرض طوق أمني من قبل الشرطة الروسية حول المكان، وجرى إغلاق جزء من الطريق المجاور من قبل رجال الشرطة، ويُطلب من السائقين أن يُعيدوا مسارهم دون توضيح سبب إغلاق الطريق.

10 أشخاص لقوا حتفهم إثر حادث سقوط الطائرة

وفقًا للإعلان الذي أصدرته هيئة الطيران المدني الروسية، مساء أمس، جرى تأكيد وجود 10 أشخاص على متن الطائرة المنكوبة، بما في ذلك ثلاثة أفراد من طاقم طائرة فاجنر، وأشارت الهيئة إلى أن الجميع لقوا حتفهم.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية أن من بين الضحايا «ألكسندر بريجوجين وديمتري أوتكين، الرجل الثاني في مجموعة فاجنر».

وقامت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي بفتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة، بينما قامت لجنة التحقيقات الروسية بفتح تحقيق جنائي في الحادث.