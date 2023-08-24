شاهد عيان عن تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر.. سمعت صوت انفجار قوي

مازالت الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية، يفجين بريجوجين، وتسببت في وفاته ومعه 9 أشخاص آخرين، غير معلنة حتى الآن، حيث كانت الطائرة في رحلة مقررة بين موسكو وسانت بطرسبورج، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

شاهد العيان: سمعت دوي انفجار قبل سقوط الطائرة

وتحدث أحد من سكان قرية بودوبي بمقاطعة تفير، شمال العاصمة موسكو ومكان موقع الحادث لموقع روسيا اليوم، قائلاً: «سمعت دوي انفجار قبل سقوط الطائرة وكان شبه مكتوم، ونظرت إلى السماء حينها ورأيت دخان يتصاعد من طائرة التي باتت تنخفض بسرعة كبيرة وبشكل حاد جداً».

وأضاف شاهد العيان، أنه أثناء سقوط الطائرة بسرعة بعد الانفجار، اختفت وراء قمم الأشجار، ثم سمع «انفجارًا قويًا، وبعد 30 ثانية، ظهر دخان أسود يتصاعد من موقع سقوط الطائرة».

استمرار التحقيق لتحديد أسباب سقوط الطائرة

وبسبب وفاة جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك طاقم الطائرة، ما يزال التحقيق جاريًا لتحديد أسباب سقوطها، بينما نقل موقع روسيا اليوم، عن شاهد عيان، تفاصيل اللحظات الأولى لسقوط طائرة بريجوجين، لكن العالم ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها كلا من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية، لمعرفة كافة الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة.