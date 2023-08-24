«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «60 سنة دراما.. حدوتة مصرية»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمهرجان الدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، بعنوان «60 سنة دراما.. الإبداع.. حدوتة مصرية»، وخبر آخر حول تنسيق الثانوية العامة وتحويلات تقليل الاغتراب للطلاب، بعنوان «تنسيق الثانوية»: اليوم بدء تحويلات «تقليل الاغتراب» للمرحلتين الأولى والثانية وتستمر لمدة 5 أيام».

وجاء في ملف «الوطن»: تحتضن مدينة العلمين الساحرة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، تزامناً مع حالة الحراك الثقافي والفني التي تشهده المدينة خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتفي المهرجان بأبرز الأعمال الدرامية التي عرضت على مدار العام، وصناعها المتميزين، كما تشهد الدورة تكريم عددا من صناع الدراما المتميزين الذين تركوا بصمة واضحة وقدموا الكثير لصناعة الدراما على مدار تاريخها الذى تجاوز الـ60 عاماً، حيث تحمل الدورة الجديدة من المهرجان شعار «60 سنة دراما».

حالة من الحراك الفني على الساحة

نجح مهرجان القاهرة للدراما في خلق حالة من الحراك الفني على الساحة من خلال دعم الدراما وصناعها لتقديم أفضل ما لديهم، مما يساهم في إثراء المشهد، وفتح باب التنافس الخلاق للأعمال وصناعها، وتشجيع المواهب المتميزة في مختلف المجالات من خلال جوائز تمنح للصاعدين، بالإضافة إلى غلق الطريق أمام الكيانات الوهمية التى تعتمد على المجاملات، لتعمل تلك العناصر جميعها على خلق مناخ صحي يدفع عجلة تطوير الدراما بالشكل الذي يتوافق مع الاستراتيجية التي تضعها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودعمها للدراما المصرية كأداة مهمة من أدوات القوى الناعمة المصرية.

النسخة الثانية من المهرجان

وتشهد النسخة الثانية من المهرجان استحداث جائزة جديدة للجمهور، يقوم خلالها الجمهور بالتصويت على الأعمال التي يراها الأفضل من وجهة نظره، وذلك بجانب جائزة لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها مجموعة متنوعة من الفاعلين في المجال الفني من بين نجوم التمثيل: إلهام شاهين، وكريم عبدالعزيز، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج جمال عبدالحميد، والناقد الفني طارق الشناوي.