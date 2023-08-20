إصابة عامل وابنه في انقلاب دراجة نارية بطريق الحمرايا ببني سويف

أصيب أب وابنه في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الحمرايا شرق النيل في بني سويف، وجرى المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الحمرايا في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الحمرايا، ما أدى إلى إصابة عاملين بإصابات متنوعة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هما أب وابنه: حسن أبو السعود حسن، 58 سنة، مقيم قرية سنور بمكز بني سويف، عامل، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمنى، وابنه، حسام، 20 سنة، عامل مقيم سنور، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.