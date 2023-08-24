كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيا.. خطوات بسيطة بسعر رمزي

تعد وثيقة الزواج من أهم المستندات التي يحرص المتزوجون على الاحتفاظ بها، وفي حالة فقدانها يحرصون على البحث عن خطوات استخراجها، ويتيح موقع وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج وثيقة زواج إلكترونيا.

ويعد موقع وزارة الداخلية المصرية من أبرز المواقع التي تحرص على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن إلكترونيا، حتى لا يكون هناك حاجه للذهاب إلى المصالح الحكومية، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير خطوات وشورط وأسعار استخراج وثيقة زواج إلكترونيا، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لـ استخراج وثيقة زواج إلكترونيا

- يجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.

- يجب كتابه بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).

- أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنه 1962.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

سعر استخراج وثيقة زواج إلكترونيا

وحددت وزارة الداخلية سعر استخراج وثيقة زواج إلكترونيا، ليكون 70 جنيها، ويتم استخراجها خلال مدة 7 أيام عمل من تقديم طلب الحصول على الوثيقة.

خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيا

- يقوم الراغب في استخراج الوثيقة إلكترونيا بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- ثم يتم اختيار الخدمات الخاصة بالخدمات المدنية، واختيار خدمة استخراج وثيقة الزواج.

- ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم، والضغط بعدها على بدء الخدمة.