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ضبط 100 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الخميس 24 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصري إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية، وبحوزتهما 100 طربة حشيش وأسلحة وكمية من الأفيون. 

ورصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصري إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وقد أسفرت الجهود عن النتائج التالية:

ضبط شخص وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالي).

ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالي – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 830 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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