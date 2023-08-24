وقف موظفين بمستشفى شربين للتحقيق معهما في انتحالهما صفة «طبيب أسنان»

أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 529 لسنة 2023، بشأن وقف موظفين اثنين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، للتحقيق معهما، لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.

وشمل القرار كلا من:

- أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى شربين بمحافظة الدقهلية.

- فني أسنان بعيادة التأمين الصحي في شربين بمحافظة الدقهلية.

وتم وقفهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضدهما لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.

نتيجة التحقيقات

وكشفت التحقيقات التي باشرها كلُ من المستشار رامي الجنيدي، رئيس النيابة، والمستشارة نهال أبو الخير، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة الإدارية بالمنصورة– القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:

الأول:

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

الثاني:

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

- قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص.

- قام بفتح عيادة طبية دون ترخيص.

- خالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

- تَلاعَبَ بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله.

- اشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.

نقابة أطباء الأسنان

وأفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو 2023 بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام 2019.