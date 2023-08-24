بوتين: تصدير 50 ألف طن من الحبوب لـ6 دول بإفريقيا خلال الأشهر المقبلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة بريكس تريد بناء نظاما عالميا متعدد الأطراف ويأخذ في الاعتبار مصالح دول الجنوب، موضحًا: «في الأشهر المقبلة سنولي اهتماما كبيرا ببرامج المساعدة وسنخصص من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لـ6 دول بإفريقيا».

مجموعة بريكس لا تتنافس مع أي حد

وأضاف «بوتين» في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «نعرف أن مجموعة بريكس لا تتنافس مع أي حد، ولكن من الواضح أن ظهور نظالم عالمي جديد لديه معارضين، حيث يعملون على تقويض تلك المجموعة ولا تريد أي مجموعة مستقلة عنها تنمو».

وتابع: «دول المليار الذهبي تريد أن تفعل ما بوسعها للحفاظ على النظام المعهود، حتى يستخدمون أدواته لمصالحهم الخاصة ويكيفونها لتتناسب مع أي مصالحهم في أي وقت، وذلك، تماشيا مع بعض الدول القليلة، وهذه هي العقلية الاستعمارية، ولكن في إطار شكل جديد».

وواصل: «يحاولون الاختباء وراء شعارات حقوق الإنسان ومحاولة حل المشكلات على حساب حل آخر، والدول المتقدمة تعمل على ضخ عدد كبير من الموارد من بلادنا إليها».

روسيا وإفريقيا لديهما علاقات ودية عميقة

وأردف: «أتكلم أيضا عن مبادئ العائلة والاحترام، بالإضافة إلى احترام التقاليد العائلية والدينية، وهم يحاولون تقويض كل ذلك من اجل خدمة مصالحهم الخاصة، بينما نحن نريد تعاونا متعدد الأطراف بيننا، وهو النهج الذي اعتمدته مجموعة بريكس».

وشدد، على أن بلاده وأفريقيا لديهما علاقات ودية عميقة، بالإضافة إلى التعاون المشترك: «نقدر أن الدول الأفريقية لديها صورة ودية تجاه الروس، وروسيا مهتمة بتعزيز هذه العلاقات مع الدول الأفريقية، وسنعمل على محاولة تقوية كل هذه العلاقات وترجمتها في تعاون بمختلف المجالات».