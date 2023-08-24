رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023.. احصل عليها الآن

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023، بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمشيخة الأزهر، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023

وأعلن الدكتور محمد الضويني أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني بلغت 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبات، في حين ‏بلغت نسبة البنين 80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

وأكد وكيل الأزهر خلال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023

وبعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023، أتاحت مشيخة الأزهر للطلاب عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها رابطاً إلكترونيا من هنـــا، يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائجهم في الدور الثاني.

وعن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023 يمكن ذلك من خلال تحديد نوع الشهادة سواء الابتدائية أو الإعدادية، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة وسيتم ظهور النتيجة بعد ذلك.