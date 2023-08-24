«كلينيدو» تتأهل لنهائيات برنامج الفرصة.. تلبي احتياجات المرضى

نجحت شركة «كلينيدو» الناشئة في قطاع التكنولوجيا الطبية، في الفوز في نصف النهائيات والصعود إلى النهائيات بالموسم الثاني من برنامج الفرصة لدعم الشركات الناشئة الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وخلال تنافسات النصف نهائي للبرنامج حققت كليندو الفوز على 3 شركات وحصدت جائزة بقيمة 250 ألف جنيها ، كما تم اختيارها من ضمن أفضل 30 شركة ناشئة في مصر بعد حصول مشروعها المقدم في البرنامج على أعلى نسبة تصويت من لجنة التحكيم.

النهوض بالقطاع الطبي في مصر

وتعقيبا على نجاحات كليندو في مراحل تنافس برنامج الفرصة قال مينا شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان له: «سعداء بالفوز في المسابقة وسعادتنا أكبر نظرا لقوة الشركات المنافسة رغم المرور بالعديد من التحديات، وهدفنا دائما النهوض بالقطاع الطبي في مصر عن طريق تطبيق حلولنا التكنولوجية لمساعدة وتلبية احتياجات المرضى».

«كلينيدو» تهدف إلى حل المشاكل التي تواجه المرضى

وأشار «شوقي» إلى أن «كلينيدو» هي شركة ناشئة مختصة بتقديم حلول تكنولوجية للقطاع الطبي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى أن تكون رفيق الرعاية الصحية للمرضى عن طريق حل المشاكل التي تواجههم خلال رحلتهم الصحية، حيث تستخدم كلينيدو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة المريض في الوصول لأنسب تخصص وأنسب دكتور بناءً على أعراضه المرضية كما تهتم أيضا بالجانب التوعوي للمريض عن طريق متابعته بمواضيع ومقالات طبية مناسبة لحالته، وكل هذا يستطيع أن يحصل عليه المريض باستخدام صوته فقط لتكون تجربة الرعاية الصحية متميزة و مناسبة لكل مريض.

يذكر أن «كلينيدو» هي شركة مصرية أسسها في أسيوط كلا من (وائل سليمان - مينا شوقي - هيثم عصام) عام 2020 مع بداية تفاقم أزمة كوفيد 19 وبالرغم من ذلك نجحت في الحصول على تمويل كبير مكنهم من الوصول إلى أكثر من 9000 فرد من مقدمي الرعاية الصحية في مصر منذ إنشائها، وخدمت الشركة أكثر من 350 ألف مريض خلال 3 سنوات فقط من إنشائها.