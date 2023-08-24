مصرع سائق وإصابة طالبين وأستاذ جامعي في انقلاب ميكروباص بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب طالبان بجامعة المنصورة، أحدهما بكلية الطب والآخر بفنون جميلة، وأستاذ جامعي بكلية الهندسة، في انقلاب ميكروباص بسوهاج، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب ميكروباص في سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي قبل «صينية» أسيوط بـ5 كيلو، في اتجاه مدينة سفاجا.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص ووفاة الرابع، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، والجثمان لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

نقل المصابين للمستشفى

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، وتسبب في إصابة «أ م ع» 22 عاما، طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة، بكسر مضاعف بالساق اليسرى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و«م ص ف» 41 عاما، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح باليد، و«م ع م» 25 عاما، طالب بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، ومصرع «ي أ م» 59 عاما.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.