الأمن يداهم 6 شركات ومصانع بتهمة تصنيع أسمدة ومخصبات فاسدة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي «المنوفية - كفر الشيخ»، أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية» تم ضبط «3 شركات - 3 مصانع – مخزن دون ترخيص» بمضبوطات بلغت 42 طن أعلاف، 3230 عبوة مبيدات زراعية - 4465 عبوة مخصبات زراعية – 364,5 طن مواد خام أسمدة ومخصبات زراعية – 287,5 طم منتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام وبدون فواتير شراء تدل على مصدرها.

فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى - الصحة العامة" تم ضبط (مصنع بدون ترخيص) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى عدم وجود (موافقة بيئية – سجل بيئى – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) ، وكذا ضبط (مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الصابون) مضبوطات بلغت (2,5 طن مواد خام تستخدم فى التصنيع - 6750 قطعة منتج نهائى صابون معبأة ومعدة للتداول) مُصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون فواتير شراء تدل على مصدرها.

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (22) قضية متنوعة عبارة عن (جوابى مخالفة بها 12 جوبية - غزل تحاويط مخالف بطول 200 متر) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .