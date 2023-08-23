مستشار الرئيس للشؤون الصحية يكشف فترة العدوى بمتحور كورونا الجديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، مدة انتشار متحور كورونا الجديد، موضحا على هامش المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، أعراض متحور كورونا الجديد والتي تكون مدتها يومين إلى 4 أيام.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنه على المواطنين معرفة جيدا أن الفيروسات التنفسية لا تتوقف عن التحور، لذلك فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التنفسية التي تظهر من وقت لآخر، مضيفا أن المتحور الجديد ليس الأخير، فمن من الوارد ظهور متحور آخر، مشيرا إلى انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا ولكنه لم يختفي فهو مرض متوطن ويجب الحذر دائما وليس القلق.

وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، الفئات الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، أولهم كبار السن لمعاناتهم من ضعف المناعة، والأطباء باعتبارهم أكثر تعامل مع المواطنين، مؤكدا أهمية الحصول على لقاحات كورونا لا سيما الجرعة التنشيطية ودورها في تعزيز الجهاز النوعي للجسم.

وتابع، لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها وقدرتها على تعزيز الجهاز المناعي، والدولة المصرية عملت على توفير اللقاحات من اللحظة الأولى للإعلان عن الفيروس وليس لقاح واحد بل جميع اللقاحات والتي وضعت مجموعة من الدول شروطا لدخولها ومنها لقاحات بعينها.