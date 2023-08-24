«الأرصاد» تحذر من الملاحة البحرية في هذه المنطقة.. اعرف السبب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من نشاط الرياح على خليج السويس يومي الخميس والجمعة والموافقين 24 و 25 أغسطس الجاري، إذ يؤدي ذلك إلى اضطراب الحركة في الملاحة البحرية، حيث وصلت سرعات الرياح لتتراوح بين 50 و 70 كيلومترا في الساعة، وتصل ارتفاعات الأمواج لتتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة 33- 24.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 32- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 30- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 31- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 29

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 31- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 34- 22.

- سيوة 39- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 28.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 49- 28.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 35- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 37- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبو سمبل 44- 30.