الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر عالميا.. كم سعر الأوقية؟

سجل الذهب في السوق العالمية، ارتفاعا طفيا من أدنى مستوياته في 5 أشهر إلى 1920 دولارًا للأوقية، اليوم الخميس، إذ عززت بيانات النشاط التجاري الأضعف من المتوقع في الاقتصادات الكبرى الآمال في أن يوقف صناع السياسات زيادات أسعار الفائدة لتجنب الركود.

وأظهرت أحدث البيانات أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة قد شهد ركودًا تقريبًا في أغسطس، في حين ظل النشاط التجاري في منطقة اليورو وبريطانيا منكمشا.

سعر الذهب عالميًا

يتطلع المستثمرون الآن إلى الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول، وايومنج، حيث يمكن لصانعي السياسات تحديد التوقعات النقدية.

وقلصت الأسواق الآن رهاناتها على المزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وفي مكان آخر خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد بمقدار عشر نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.45% عند تثبيته في أغسطس، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.2%.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الذهب عند 1911.63 دولار أمريكي/ للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتداول عند 1981.33 دولار خلال 12 شهرًا.