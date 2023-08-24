«خارجية الشيوخ»: الانضمام لـ«بريكس» يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر

أكدت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس ترجع إلى أهمية الدولة على المستوى الدولي، نظرًا إلى حجم الدول التي يضمها تكتل قمة بريكس، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، إذ يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية 2022 نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيعود بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج.

أهداف مجموعة البريكس

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، ما يحقق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب، ما أشار إليه تحليل صادر من مركز المعلومات بمجلس الوزراء.