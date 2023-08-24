ضبط سائق «ميني باص» تسبب في إصابة طفل بشرخ في الجمجمة بمدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات حادث اصطدام سيارة بأحد الأطفال وإصابته في مدينة بدر، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة بدر، من أحد المستشفيات باستقبال طفل مقيم بدائرة القسم، مصاب بشرخ في الجمجمة إثر ادعاء حادث سير.

بالانتقال وبسؤال والدة المصاب قررت أنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما اصطدمت به سيارة «ميني باص» ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المتسببة في الواقعة وضبط قائدها «يحمل جنسية إحدى الدول» ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه انصرف من محل الواقعة خشية تعدي الأهالي عليه.