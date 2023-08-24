الداخلية تنفي مزاعم سيدة بالاعتداء عليها بقسم شرطة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» يتضمن ادعاء إحدى السيدات بالتعدي عليها بالضرب وعلى موكلتها «شقيقتها» وطفلة، من قِبل رجال الشرطة، أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية، لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها.

السيدة تعدت على أعضاء لجنة تسليم المنقولات

وتبين أن الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 15 أغسطس، وأثناء قيام الشاكية باستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها، حدثت مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين شقيقتها وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات، وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة، وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز قامت بتصوير ديوان المركز حال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها، وفى وقت لاحق ترددت على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر.

وقامت المحامية المذكورة، ببث مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات.