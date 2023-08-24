الأمين العام لـ«مستقبل وطن»: انضمام مصر لـ«بريكس» يقضي على هيمنة الدولار

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، الرئيس السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024، وقال إن دعوة مصر للانضمام بمثابة تتويج لمرحلة من العمل البناء والعطاء وتقوية جسور من الثقة والمتانة مع المجتمع الدولي.

انضمام مصر لـ«بريكس» نجاح جديد للدولة

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن الانضمام بمثابة نجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة، وشهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.

القضاء على هيمنة الدولار

وأوضح أن تلك الخطوة ستقضي على هيمنة الدولار، وستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في إسراع وتيرة التنمية.