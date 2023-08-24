صرف تعويضات لأسرة المتوفى والمصابين في حادث وفد جامعة المنصورة بسوهاج

نعى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، السائق الذي كان ضمن وفد ملتقى إعداد الطلاب في الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج، ولقي مصرعه في حادث صباح اليوم.

إصابة وفد جامعة المنصورة في حادث سير

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان، أن وفد جامعة المنصورة تعرض صباح اليوم الخميس، أثناء السفر للمشاركة في ملتقى إعداد الطلاب في الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج، لحادث سيارة قبل مدخل مدينة سوهاج.

وأجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اتصالا هاتفيا بالدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، للاطمئنان على المصابين من وفد جامعة المنصورة الذي تعرض للحادث للوقوف على ملابساته، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة، وإصابة عضو هيئة التدريس ورئيس الوفد بكدمات متفرقة، وإصابة طالب بجرح في الظهر، وإصابة طالبة بكسر في القدم.

وقرر رئيس الجامعة صرف مبلغ 75 ألف جنيه لأسرة المتوفى، وصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب، مع التنسيق مع جامعة سوهاج لنقل المصابين لمستشفيات جامعة المنصورة لتقلي العلاج اللازم.