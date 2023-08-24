محافظ بورسعيد يبحث مقترح «إيني الإيطالية» لبدء إنشاء محطة «البيوجاز»

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمناقشة المقترحات المقدمة من شركة إيني الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد، في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة، ويهدف المشروع لإنشاء نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية وإقامة محطة البيوجاز في منطقة القابوطي ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

المشروع يحسن الاقتصاد القومي

واستعرض محافظ بورسعيد مقترح تنفيذ المشروع المقدم من شركة إيني الإيطالية، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدا تقديم مساهمات مجتمعية في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس، مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، إدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة.

إنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد، واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي «البيوجاز» والأسمدة العضوية، وهو ما يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، ويدعم الإنتاج الحيواني والنباتي وتحقق مكاسب متعددة في مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المقترح المقدم من شركة إيني الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي، مؤكدا متابعته المستمرة وتقديم كامل الدعم للجهات المسئولة عن المشروع، نظرا لمردوده وأهميته في الاقتصاد القومي.