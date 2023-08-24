خبير بيئي: مصر ستشهد شتاء شديد البرودة وقد يؤثر على بعض المحاصيل

حذر الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، من فصل الشتاء القادم على مصر، مشيرا إلى أنه سيكون شديد البرودة، لافتا إلى أنه تم اختفاء فصلي الربيع والخريف ولم يتبقَ سوى فصل الصيف والشتاء، وكما شهدنا صيفا شديد الحرارة سنشهد شتاء قارس البرودة وموجات شديدة البرودة.

التغيرات المناخية ليس لها حدود

وأوضح أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، في حديثه لـ«الوطن»، أن مصر يمكن أن تتساقط بها الثلوج مع وجود أعاصير وسيول، كما يحدث في الدول الأوروبية، فكل الدول معرضة للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الشتاء سيكون عبارة عن سيناريو متقطع للمناخ، وهو أن يكون نصف اليوم حرا ودافئا والنصف الآخر شديد البرودة.

وقال «علام»، إن الأضرار التي يتسبب فيها السيناريو المتقطع للمناخ، هو التأثير بالسلب على النباتات، فقد تتسبب في موت النبات، وعدم اكتمال دورته من نبتة إلى ثمرة، كما حدث في العام المضي مع محصول المانجا والأضرار التي لحقت به، بسبب التغير المناخي وتعرض المانجا في فصلها إلى انخفاض في درجات الحرارة.

المساحات الخضراء هي الحل الوحيد

وشدد «علام»، على أن للتخفيف من حدة التغيرات المناخية، يجب زراعة الأشجار لأنها تحدث توازيا في المناخ وتمتص أكاسيد الكربون، التي تنتج من عوادم السيارات، وتمدنا بالأكسجين، والحفاظ على الغابات بدلا من الغابات التي تعرضت للحرق وجميع المساحات الخضراء.