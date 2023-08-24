تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

تزامناً مع إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، تنشر «الوطن»، تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023 والأوراق المطلوبة، والحد الأدنى للقبول بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية في الجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023

ووفق إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023 بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023-2024، جاء بمجموع 53%

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023.. المصروفات

وبعد معرفة تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023، يمكن للطلاب الاطلاع على مصروفات الكلية وهي كالتالي:

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة أكتوبر 2023: 42000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة بدر 2023: 65000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة فاروس 2023: 80000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2023: 47000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023: 50000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعات الأهلية

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة المنوفية الأهلية 2023: 40000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023: 35000 جنيه

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة حلوان الأهلية 2023: 40000 جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2023

- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها صورة شهادة ميلاد كمبيوتر و (6) صور شخصية.

- 5 صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد + صورة بطاقة الوالدة.

استمارة 2 جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور)، واستيفاء استمارة التسجيل الإلكتروني (طلب الالتحاق).