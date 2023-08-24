الشعب الجمهوري: انضمام مصر للبريكس دليل على قوة اقتصادنا

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن انضمام مصر لمجموعة «البريكس»، عقب عضويتها ببنك التنمية الجديد التابع للمجموعة خطوة في غاية الأهمية وتحقق مكاسب اقتصادية عديدة.

مجموعة البريكس

وأوضح اللواء محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس التي تضم دول ذات تأثير قوي بخارطة الاقتصاد العالمية يُعزز من قدرات اقتصادنا القومي ويدعم محاوره، نظرا لأن آلية عمل دول البريكس تعتمد على التبادل التجاري بالعملة المحلية لكل دولة، فمثلا مصر تستورد كميات كبيرة من القمح والحبوب بالعملة الدولارية فبوجودها داخل البريكس سيصبح الاستيراد بالجنيه المصري مما يوفر العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مجموعة البريكس ستفتح أفق الاستثمار أمام الدول الأعضاء لضخ استثماراتهم على الأراضي المصرية، مما يوفر فرص العمل للشباب وينعش السوق التجاري المصري.

حزب الشعب الجمهوري

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن موافقة مجموعة البريكس على الانضمام مصر إليها دليل قاطع على قوة وصلابة الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن بعض الدول طالبت بالانضمام لقمة بريكس 2023 بشكل رسمي وهي الإمارات والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام