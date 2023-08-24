النائبة أسماء الجمال: انضمام مصر لـ«بريكس» يحقق مكاسب سياسية واقتصادية

قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد، وينعكس على مصر بمكاسب سياسية واقتصادية.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر ببقية دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

أهمية انضمام مصر لـ«بريكس»

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية بريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحدا من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، موضحة أن التحالف يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع G7 التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية، حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم.