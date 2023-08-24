وزير الشباب: تشجيع الفتيات على المشاركة والتعبير عبر مبادرة «دوي»

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للسيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل دعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» والتي يتم تنفيذها تحت رعايته.

وتطرق وزير الشباب إلى الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها، الذي أصبح توجهًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة أساس وعماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم.

التعاون مع الهيئات الوطنية والوزارات المختلفة لتمكين المرأة

وأكد الدكتور أشرف صبحي تعاون وزارة الشباب والرياضة مع الشركاء المعنيين من وزارات وهيئات وطنية، ومنظمات أممية ومجتمع مدني، والمجلس القومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة وعدد من شركاء التنمية الدوليين، بينهم (اليونيسف)؛ لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، باعتبارها المجتمع كله وليس نصف المجتمع كما يقال.

برامج الشباب والرياضة لتمكين المرأة

وأشار الوزير إلى أن الشباب والرياضة تعمل من خلال برامج مختلفة لتمكين المرأة والفتاة، مثل أندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قري ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب.

«الشباب والرياضة» تعمل على التكامل مع الوزارات المختلفة

وأضاف وزير الرياضة، أن الوزارة تعمل بصفة دائمة على التكامل مع العديد من الوزارات المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المجتمع المصري والنهوض وتطوير الخدمات المقدمة، حيث قامت بتقديم العديد من المبادرات والخدمات والتي وصلت إلى نحو 5000 مبادرة، واستطاع الاستفادة منها ملايين الشباب وأبناء المجتمع المصري، معربًا عن أهمية مبادرة «دوي» التي تهدف إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن أنفسهن بصوت مرتفع.