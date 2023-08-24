سعر الدولار اليوم الخميس 24-8-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 24-8-2023 بالبنوك المصرية، بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع ، وللشراء 30.85 جنيه.