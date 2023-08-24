استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد تراجعه لأكثر من شهرين

استقر مؤشر الدولار عند 103.5 نقطة اليوم الخميس بعد تراجعه من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون بحذر خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنج هذا الأسبوع لتوجيه توقعات السياسة النقدية.

ويوم الأربعاء الماضي، تعرض الدولار لضغوط حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد بعد أن أظهرت البيانات أن النشاط التجاري الأمريكي راكد تقريبًا في أغسطس، مما زاد الآمال في أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لتجنب الركود.

مؤشر الدولار عالميًا

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي انخفض إلى 50.4 في أغسطس، وهو أضعف ارتفاع في النشاط منذ فبراير وأقل من توقعات السوق عند 52 حيث كان الانكماش العميق في قطاع التصنيع مصحوبًا بتباطؤ نمو إنتاج قطاع الخدمات.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات الدولار

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.25 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 108.59 نقطة خلال 12 شهرًا.