أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» ومن خلال الرابط، بمحافظات القبول بالقاهرة الكبرى.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة الفنون

الشركاء

أكاديمية الفنون.

موقع المدرسة

محافظة الجيزة، الهرم.

وظائف للمعلمين بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم لغة عربية ودين.

- معلم لغة انجليزية.

- معلم فيزياء.

- معلم رياضيات.

- معلم كهرباء وألكترونيات.

- معلم اقتصاد.

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم زخرفة عملي ونظري.

- مسئول شئون طلبة.

- مسؤول جودة.

- أخصائي اجتماعي.

- أمين توريدات.

شروط الالتحاق بمدارس الفنون

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم لألتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائًيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.