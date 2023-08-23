استقرار سعر الذهب اليوم عالميا.. كم سعر الأوقية؟

استقر سعر الذهب عند 1900 دولار للأوقية «الأونصة» اليوم الأربعاء، مع تجنب المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبل الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول هذا الأسبوع، إذ يمكن لواضعي السياسات توجيه توقعات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، ظل المعدن قريبًا من أضعف مستوياته في خمسة أشهر وسط قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة، مدفوعة بتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت.

توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة

وأشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يوليو والذي صدر الأسبوع الماضي إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة بسبب المخاطر الصعودية للتضخم.

كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الثلاثاء، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون منفتحًا على احتمال أن يبدأ الاقتصاد في التسارع بدلاً من التباطؤ، مع استمرار الضغوط التضخمية.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1911.63 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، ومن التوقعات أن يتم تداوله عند 1981.33 دولار خلال 12 شهرًا.