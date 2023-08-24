نائب بـ«الشيوخ»: انضمام مصر للعضوية الدائمة للبريكس نقطة تحول تاريخية

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر العضوية الدائمة لقمة البريكس نقطة تحول تاريخية تضاف إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

انعاش الاقتصاد المصري

وأضاف نصير أن قمة مجموعة دول البريكس سوف تساهم في فتح فرص استثمارية عديدة لإنعاش اقتصاداتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم.

وأشار إلى أن انضمام مصر لقمة البريكس يؤكد قوتها الاقتصادية ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

حصول مصر على عضوية البريكس

وأكد أن عضوية مصر الدائمة لقمة البريكس سيساهم في تحقيق رغبتها في إقامة نظام عالمي أكثر توازننا وتعزيز دور الأعضاء للمساهمة في تعافي الاقتصاد العالمي وفتح فرص وآفاق استثمارية لزيادة التجارة البينية بينهم بالإضافة إلى إعلاء صوت إفريقيا إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.