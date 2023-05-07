مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في التعامل مع آثار الأزمات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يعاني من العديد من الأزمات المركبة والمتتالية عالميا وإقليميا، والتي انعكست وتضاعفت آثارها السلبية على وضع الاقتصاد الدولي، وأثرت بشدة على المحيط الإقليمي والمحلي، ما يطيل أمد الحصول على فترة التعافي من تلك الآثار، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، «نحمد الله أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهم بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار تلك الأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها».

رئيس الوزراء: إجراءات الحماية الاجتماعية تساهم في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا

وتابع: «تساهم إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا، هذا وبتوجيهات ودعم من جانب الرئيس السيسي نواجه تلك التحديات والأزمات ولا نزال بخطى واثقة وأهداف محددة، كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل الاهتمام بالتحول الأخضر وتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بجانب التحول نحو تحفيز جاد للقطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».