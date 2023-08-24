جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: الانتهاء من تطوير طريق الحوفي

كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن انتهاء أعمال تطوير طريق الحوفي «طريق النادي سابقا» الذي يفصل بين نادي أكتوبر والحي السابع، موضحا أنه يربط بين المحور المركزي الموازي ومحور جمال عبد الناصر.

توسعة طريق الحوفي

قال «النجار» في بيان، إنه جرى توسعة طريق الحوفي من خلال إضافة انتظار موازٍ بالطريق بالإضافة لرفع ساحات الانتظار الجانبية لتنظيم انتظار السيارات وتجهيز مسار للدراجات ضمن الخطة الشاملة لمسارات الدراجات بطرق المدينة ومحاورها.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من أعمال الإنارة والتي شملت صيانة واستبدال الأعمدة وكذا أعمال التشجير من أشجار ونخيل ومغطيات تربة بنظام الري الحديث؛ لتحسين الصورة البصرية.

الأرصفة المستخدمة للمشاة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد «النجار» اهتمام جهاز مدينة 6 أكتوبر بالأرصفة المستخدمة للمشاة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم الإهتمام بعناصر التخطيط الأرضي وخطوط عبور المشاه ومسارات الدراجات واللوحات التحذيرية والإرشادية التي من شأنها تنظيم حركة المركبات والمشاة على حد سواء.