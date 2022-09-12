رابط موقع تقليل الاغتراب.. تعرف على موعد التقديم وقواعد التسجيل

بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة والمُتخلفين عن التقديم من المرحلتين الأولى والثانية، يبحث كثير من الطلاب عن موقع تقليل الاغتراب، الذي يساعدهم على العودة لكلياتهم المناظرة في محيط سكنهم أو يساعدهم على التحويل من كلية لأخرى.

وفي هذا الصدد، تتيح بوابة جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التعليمية التي تقدمها لطلاب شهادة الثانوية العامة، رابط موقع تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2022 وفق بيان وزارة التعليم العالي، ومعلومات عن التقديم.

رابط موقع تقليل الاغتراب

ويمكن للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية والذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب التقديم لتسجيل رغباتهم في حدود النسبة المقررة 10% وفق الطاقة الاستيعابية للجامعات، وذلك عبر موقع التنسيق.

موعد موقع تقليل الاغتراب

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإنَّه سيتمّ فتح باب التسجيل لتقليل الاغتراب سواء التحويل المناظر أو غير المناظر بداية من غد الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الجاري وحتى السبت الموافق 17 من الشهر نفسه إلكترونيًا، عبر شبكات الإنترنت وفق الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

قواعد التسجيل في موقع تقليل الاغتراب

وجاءت القواعد التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، لقبول رغبات الطلاب لتقليل الاغتراب كالآتي:

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يُسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.