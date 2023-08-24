«رجال الأعمال»: الانضمام للبريكس يمنح مصر فرصة الحصول علي قروض ميسرة

أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في أفريقيا والمنطقة العربية والعالم.

وأضافت «السواح» أن وجود مصر كعضو في بنك التنمية، التابع لتكتل البريكس، سيمنح فرصة لمصر في الحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية، والتي بدأتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البريكس التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم

وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن البريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم، نظراً لإمكانيات ومميزات الدول المشاركة فيه، مما يعطي قرارته قوة فعالة أمام العالم، ويمنح قوة جديده للدول النامية والناشئة.

وأوضحت أن انضمام مصر للبريكس يعزز قوتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي، كما يخفف من الضغط على الدولار، وهو ما يساعد تدريجياً على تحسن المؤشرات الاقتصادية.

مزايا انضمام مصر لبريكس

وأضافت كما أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.

اقتصاد دول بريكس

ويشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.

كما تُعَد دول التجمع من الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً، بالإضافة إلى المساهمة في التجارة العالمية، وكذلك لها مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.