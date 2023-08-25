بدء مقابلات اختيار مربيات رياض الأطفال بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بدء مقابلات لاختيار مربيات رياض الأطفال، طبقا للإعلان لاحتياج للعمل في إداراتي الغردقة ورأس غارب، في إطار الحرص على الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية وسدّ احتياجاتها تحت إشراف الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

مقابلات مربيات رياض الأطفال بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

قال الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، في بيان صحفي اليوم الخميس إنَّ هذه المقابلات تستهدف انتقاء أفضل من تتوافر فيهن الشروط والمعايير الواجب توافرها بعاملات رياض الأطفال حيث إنها مرحلة لها طابعها الخاص في التعامل مع الأطفال والحرص عليهم.

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر

واعتمد محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسي 2022/2023 وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597 طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎