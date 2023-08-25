«حماية الطفل» تمنع حالتي ختان لشقيقتين في دار السلام بسوهاج

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، طفلتين شقيقتين 10 و13 عاما، من إحدى قرى دار السلام، من عملية الختان التي كان مقررا إجرائها لهما خلال الأيام المقبلة.

إيقاف عملية ختان لفتاتين

وقال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، لـ«الوطن»، إنه ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للفتاتين خلال الأيام المقبلة، وتم استدعاء ولي أمر الطفلتين إلى مقر اللجنة الفرعية.

وتعهد ولي الأمر بعدم ختان طفلتيه، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة، وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وفي حالة نيته إجراء عملية الختان بعد توقيعه الإقرارات في أي وقت، سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توعية ولي الأمر بخطورة الختان

كما قامت اللجنة بتوعية ولي الأمر بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاك ضد الأطفال.