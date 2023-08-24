إحلال وتجديد محطتي مياه طهطا والسكساكا في سوهاج بتكلفة 100 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا، ومحطة مياه السكساكا بمركز طما، بقيمة 100 مليون جنيه.

تطوير محطتي مياه طهطا وطما

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، إن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا تبلغ تكلفتها 85 مليون جنيه، وتغذي مدينة طهطا، لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب في اليوم، وإحلال وتجديد محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه، وتغذي مدينة طما وقراها، بطاقة تصميمية 85 ألف متر مكعب باليوم، وتخدم 350 ألف نسمة.

ترميم وإحلال محطات مياه سوهاج

فيما أوضح المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات تتمثل في ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل، وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبة ومنظومة حقن الشبة، وكذلك خط حقن الكلور الابتدائي والنهائي وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الأرضية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدرة 180 حصانا، وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.