تفعيل وحدة مناظير الأنف والجيوب الأنفية للمرة الأولى في مستشفى ههيا بالشرقية

قام الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ههيا المركزي بمحافظة الشرقية، بتفعيل وحدة مناظير الأنف والجيوب الأنفية للمرة الأولى بالمستشفى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

استئصال جزئي لغضاريف الأنف

وأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أنه تحت إشراف الدكتور إسماعيل بديوي مدير مستشفى ههيا، ومشاركة كل من الدكتور محمد وصفي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عبدالرحمن أحمد أخصائي الأنف والأذن، والدكتورة سارة ربيع طبيبة التخدير بالمستشفى، وطاقم تمريض العمليات بالمستشفى، تم إجراء عملية استئصال جزئي لغضاريف الأنف ولحمية خلف الأنف بالمنظار لمريض يعاني من انسداد بالأنف، وتم إجراء المنظار بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتتلقى العلاج بقسم الأنف والأذن بالمستشفى.

الارتقاء بخدمة المرضى بالشرقية

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، ولمدير المستشفى وجميع الأطباء، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.