السعودية تحذر من سقوط أمطار غزيرة على مكة.. قد تصل لحد السيول

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، من سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول بمكة المكرمة، بدءًا من غد الجمعة، مناشدة المواطنين بضرورة التحلي بالحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

هطول الأمطار يبدأ من غد وحتى الثلاثاء

كما شددت المديرية في بيان صادر عنها قبل قليل، على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المديرية، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، فضلا عن نشاط البرد والرياح المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل حالة الطقس السيئة مناطق الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

أمطار على المدينة المنورة

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.