وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023.. اعرف خطوات التقديم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وظائف وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023، بشرط توافر الشروط المطلوبة، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك بعددا من فروعها.

شروط وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023

وأفادت وزارة الكهرباء، أن وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023 تتطل توافر عدة شروط للقبول، وهي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهرباء.

- أن يكون المتقدم حاصلا معهد فني صناعي شعبة كهرباء.

- ومن ضمن شروط وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023 هي تخطي المتقدم جميع الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الشركة للقبول بالوظيفة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023، بحسب بيان الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء للدبلومات 2023

- تبدأ خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عبر هذا الرابط.

2- الضغط على «وظائف».

3- اختيار الهيئة الحكومية التابع لها الوظيفة أو وظائف وزارة الكهرباء والطاقة.

4- تسجيل البيانات.

5- إرفاق الأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في «السيرة الذاتية، و2 صورة شخصية بالألوان حديثة، وشهادة خبرة في المجال، وصورة واضحة من موقف التجنيد، والمؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي».

6- الضغط على «تأكيد» ثم «إرسال الطلب».

7- توفير رقم خاص بالمستخدم يستطيع من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب.

8- عند القبول يتم تحديد موعد للاختبارات والمقابلات الشخصية.