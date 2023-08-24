خبير مصرفي: «بريكس» تحاول تطوير نظام مالي عالمي بعيدا عن الدولار (فيديو)

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن دول مجموعة بريكس تمثل 40% من سكان العالم، وقوتها تنبع من أنها تشارك في أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحا أن هدف تجمع بريكس محاولة تأسيس أنظمة دفع جديدة وتشجيع الأعضاء على التخلي عن الاحتياطي النقدى الأجنبي من الدولار تدريجيًا.

الدولار العملة الدولية الأولى

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الدولار لا يزال في الوقت الحالي العملة الدولية الأولى في التعامل والاحتياطي، وبريكس تحاول تطوير نظام مالي عالمي بعيدا عن الدولار وتحاول زيادة التجارة البينية بين الأعضاء باستخدام العملة المحلية.

وأوضح، أن تطبيق سياسات بريكس فيما يتعلق بالتخلي عن الدولار ستأخذ وقتا لا يقل عن عشر سنوات حتى نشعر بتنافس مع الدولار الأمريكي وتشكيل ثقل في النظام العالمي، مضيفا: «تأثير انضمام مصر لقمة بريكس سيكون في المدى المتوسط لأننا بنغير البنية التحتية التكنولوجية المالية وفي تعقيدات مالية وتشريعية تأخذ وقتا كبيرا، والأمر مترتب على ما نصدره وما سنستورده من تكتل بريكس».