باحث: تجمع بريكس يستطيع تغيير شكل الاقتصاد العالمي

قال الدكتور محمد شادي الباحث ااقتصادي إن تجمع بريكس هو عبارة عن تعاون كبير للدول النامية الصاعدة، ويتكون من 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مشيرًا الى أن تلك الدول تمثل حوالى ربع الناتج الإجمالي المحلى بحوالى 25 تريليون دولار وهو أكبر من الناتج المحلي الأمريكي بحوالي 4 تريليون دولار.

70 % من القوى العاملة في العالم

وأضاف «شادي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «دي إم سي» أن مجموعة بريكس هى بمثابة قوة إقتصادية كبري، حيث أنهم يمثلون نحو 40% من سكان العالم، وأكتر من 70% من القوى العاملة فى العالم، بالإضافة الى 20% من احتياطات العالم من البترول، و 25% من احتياجات العالم من الغاز الطبيعي وهما قاطرة النمو للإقتصادى، بالإضافة الى 55% من الإستهلاك العالمي.

أكبر دولتين مصنعتين في العالم

وأوضح أن مجموعة بريكس تعتبر مصنع العالم، إذ أن لديها أكبر دولتين مصنعتين فى العالم وهما الصين والهند، كما أن لديهم أكبر دولتين من حيث عدد السكان وهما الصين والهند، وأكبر دولتين مصدرتين للمعادن الحرجة وهما الصين وروسيا.

كما أنه يمكننا القول بأنه التكتل الأول فى العالم بعد الدول الغربية، حيث أنه تكتل غاية فى القوة ويمكنه أن يغير شكل الاقتصاد العالمي.