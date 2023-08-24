رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باحث: تجمع بريكس يستطيع تغيير شكل الاقتصاد العالمي

كتب:

منتصر سليمان
10:09 م | الخميس 24 أغسطس 2023
اجتماع لبريكس

اجتماع لبريكس

قال الدكتور محمد شادي الباحث ااقتصادي إن تجمع بريكس هو عبارة عن تعاون كبير للدول النامية الصاعدة، ويتكون من 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مشيرًا الى أن تلك الدول تمثل حوالى ربع الناتج الإجمالي المحلى بحوالى 25 تريليون دولار وهو أكبر من الناتج المحلي الأمريكي بحوالي 4 تريليون دولار.

70 % من القوى العاملة في العالم

وأضاف «شادي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة  «دي إم سي» أن مجموعة بريكس هى بمثابة قوة إقتصادية كبري، حيث أنهم يمثلون نحو  40% من سكان العالم، وأكتر من 70% من القوى العاملة فى العالم، بالإضافة الى 20% من احتياطات العالم من البترول،  و 25% من احتياجات العالم من الغاز الطبيعي وهما قاطرة النمو للإقتصادى، بالإضافة الى 55% من الإستهلاك العالمي.

أكبر دولتين مصنعتين في العالم

وأوضح أن مجموعة بريكس تعتبر مصنع العالم، إذ أن لديها أكبر دولتين مصنعتين فى العالم وهما الصين والهند، كما أن لديهم أكبر دولتين من حيث عدد السكان وهما الصين والهند، وأكبر دولتين مصدرتين للمعادن الحرجة وهما الصين وروسيا.

كما أنه يمكننا القول بأنه التكتل الأول فى العالم بعد الدول الغربية، حيث أنه تكتل غاية فى القوة ويمكنه أن يغير شكل الاقتصاد العالمي.

اقرأ المزيد:

عضو الجمعية المصرية اللبنانية: انضمام القاهرة لـ«بريكس» فرصة لزيادة التبادل التجاري

«مواد البناء»: دخول مصر اتفاقيات مجموعة بريكس خطوة إيجابية لتنمية الصادرات

رئيس حزب الغد: عضوية مصر في بريكس إنجاز تاريخي يضاف إلى إنجازات السيسي

خبير اقتصادي عن انضمام مصر لـ«بريكس»: سيفتح الطريق لمشروعات كبرى

رئيس خارجية النواب: انضمام مصر لتجمع بريكس تجسيد لقوتها الاقتصادية
بقلم منتصر سليمان