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بدء توافد الفنانين على حفل مهرجان القاهرة للدراما.. وسيد صادق وبيومي فؤاد أبرز الحضور

كتب:

محمود الرفاعى
08:19 م | الخميس 24 أغسطس 2023
بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

وصل الفنان سيد صادق، منذ قليل، لمنطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة لحضور حفل مهرجان القاهرة للدراما المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، كما وصل الفنان بيومي فؤاد كذلك.

وسبقهما في الوصول، إلى ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما، كلّ من جمال عبد الناصر، وفاطمة الكاشف، ومحمد عبد الجواد، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وصفاء جلال، وإيهاب فهمي وسلوى عثمان.

المهرجان يبدأ في التاسعة من مساء اليوم حصريا على شاشة قناة DMC، والعاملين في المهرجان يعملون على قدم وساق للعمل والبدء في التجهيزات، وسيحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان تامر حسني والفنان أحمد عصام»

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بقلم محمود الرفاعى