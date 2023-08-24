مراسل إكسترا نيوز: النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما استثنائية

قال محمود السعيد، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان القاهرة في نسخته الثانية للدراما ينطلق من العلمين الجديدة، ونسقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الشركات المنظمة للمهرجان لعمل نسخة استثنائية.

السعيد: مهرجان الدراما يحتفل بمرور 60 عام على أول مسلسل

وأضاف «السعيد» خلال تقديمه تغطية خاصة عن مهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مهرجان الدراما في نسخته الثانية يحتفل هذا العام بمناسبة مرور 60 سنة على أول عمل درامي مصري، وهو «هارب من الأيام» عام 1962.

«هارب من الأيام» كان «مسلسل واتعمل فيلم»

وتابع مراسل «إكسترا نيوز» أن العمل الدرامي الأول للتلفزيون المصري «اتعمل فيلم»، موضحا أنَّ المسلسل كان من بطولة عبدالله غيث وحسين رياض وتوفيق الدقن ومن إخراج نور الدمرداش، أما الفيلم كان ببطولة الفنان الراحل فريد شوقي، وتنطلق هذه النسخة برئاسة الفنان الكبير والقدير يحيى الفخراني.