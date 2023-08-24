أماكن توافر لقاح ومصل السعار بالقليوبية

أكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، توافر لقاح ومصل السعار بمستشفيات المحافظة حيث يمكن الحصول عليه في حالة العض أو العقر من الحيوانات.

أماكن لقاح السعار بالقليوبية

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن» أن الخدمة متوفرة ويمكن للمواطن الحصول عليها في أماكن تلقي جرعات لقاح مرض السعار بالمستشفيات بالتابعة للصحة بنطاق المحافظة.

أماكن تلقي مصل السعار بالقليوبية

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه في حالة احتياج الحالة للحصول على المصل، بجانب اللقاح حسب تقييم الطبيب يجب التوجه لمركز العقر المتواجد في كلا من:.

- مستشفى حميات بنها

- مستشفى حميات قليوب

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مرض السعار هو مرض فيروسي مٌميت ينتقل من الحيوانات الثديية للإنسان في حالة العقر أو الخدش، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة بالمرض يتمثل في الصداع وفرط الحركة أو الخمول ومن ثمَ يؤدي إلى الوفاة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المواطنين إلى ضرورة سرعة غسل الجرح بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وتطهير الجرح باستخدام المطهرات الجراحية المعتادة في حالة الإصابة، ثم التوجه لأقرب مركز للعقر لتلقي اللقاح.

الأعراض الأولية

وحذر وكيل الوزارة من استئصال حواف الجرح أو عمل غرز للجرح إلا وفقا لحالات يقررها الطبيب، مشيرا إلى أن الأعراض الأولية تشمل «الحمى وألم ووخز في موضع الجرح وأعراض عصبية التهاب بالمخ من الممكن أن تتطور إلى الغيبوبة والوفاة».

أشار وكيل وزارة الصحة أنه في حالة العقر في مكان يوصف بالخطورة مثل الرقبة أو الرأس أو الوجه سرعة التوجه لأقرب مستشفى للحصول على المصل، مشيرا إلى أن بعض الحالات تكون بحاجة للمصل بجانب اللقاح وفقا لتقييم الطبيب.