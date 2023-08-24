رئيس دار الأوبرا: مهرجان القلعة عرس ننتظره كل عام

قال خالد داغر رئيس دار الأوبرا، إن الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمثابة عرس لدار الأوبرا المصرية، موضحًا: «كل القائمين على الحفل بيكونوا منتظرين هذه المحطة لمقابلة أجمل جمهور بيفرح والقائمين على دار الأوبرا جميعا بيكونوا مستمتعين من فرحة الجمهور».

وأضاف «داغر»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم ينتظرون مهرجان القلعة كأنه عيد يحل عليهم، مشيدا بتغطية قناة الحياة للمهرجان قائلا: «قناة الحياة نقلتنا نقلة مهمة من السنة اللي فاتت وشافنا ملايين من خلالها، وده أحدث فارق ويحقق انتشارًا عظيم».

وتابع: «كل مصر والدول العربية ينتظرون مهرجان القلعة، وفي تسابق بين الفنانين لتقديم فقرات بالمهرجان والشركة المتحدة لها دور في تحقيق هذه الانتشار، والحفلات والمهرجانات إن لم يكن لها ذراع قوي إعلامي هنبقى بنعمل حاجات كويسة ولكن محدش يشوفها، ولكن بمجرد نقل الحفلات على الهواء العالم كله بيشوفنا».