رابط استخراج قيد عائلي أون لاين 2023.. اعرف الشروط والخطوات

أتاحت وزارة الداخلية، رابط استخراج قيد عائلي أون لاين 2023، في إطار مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي القائم في الوقت الحالي من اتجاه الكثير من الوزارات إلى تفعيل الخدمات الخاصة بها إلكترونياً، والتيسير على المواطنين ومنع طوابير الازدحام لساعات طويلة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، رابط استخراج قيد عائلي أون لاين 2023، وفقاً لموقع وزارة الداخلية، استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

رابط استخراج قيد عائلي أون لاين 2023

- الراغب في استخراج قيد عائلي إلكتروني، يجب أن يقوم بالدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول إذا كان هناك حساب على الموقع أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب، من هنا

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية.

- اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها نختار الخدمة الخاصة باستخراج قيد عائلي، والضغط على بدء الخدمة.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في استخراج القيد العائلي بإدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل.

شروط استخراج قيد عائلي أون لاين 2023

- يجب أن يكون الراغب في استخراج قيد عائلي إلكترونيا، قام باستخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 15 عاما.

- لابد أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي حالة الاجتماعية الحالية لهم.

- يجب أن يقوم مقدم الطلب بتسجيل بيانات الأسرة بالكامل، و في حالة إذ كان المراد استخراج قيد عائلي له، يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- أن يكون الراغب في استخراج القيد العائلي، صاحب الشأن أو له صله قرابة به حتى الدرجة الثانية، وفي حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم، وفي حالة وفاة أحد افراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقا.