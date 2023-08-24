مراسل إكسترا نيوز: مدينة العلمين الجديدة تتزين لاستقبال «مهرجان الدراما»

قال محمود السعيد، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ هناك العديد من الأنشطة المختلفة التي يقيمها مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، والتي تضاف إلى فعاليات المهرجان المتنوعة من فن ورياضة ومسرح الشارع والندوات الثقافية المختلفة.

السعيد: العلمين الجديدة تتزين لاستقبال «مهرجان الدراما»

وأضاف «السعيد» خلال تقديمه تغطية خاصة عن مهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مهرجان العلمين الجديدة يستقبل حدثا جديدا وهو «مهرجان الدراما»، لتتزين مدينة العلمين لاستقباله.

نسخة استثنائية لـ «60 سنة دراما»

وتابع مراسل إكسترا نيوز، أنَّ مهرجان الدراما هذا العام نسخته استثنائية لانطلاقه من مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد وجهة سياحية عالمية، فيما أنَّ المهرجان ينطلق تحت شعار «60 سنة دراما» في نسخته الثانية.